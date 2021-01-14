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    Başkan Erdoğan, Başkanı 'na sert çıktı: Karikatür zat!

    Başkan Erdoğan, kendisine “Sözde cumhurbaşkanı” diye hakaret eden Kılıçdaroğlu’na sert çıktı: Bu karikatür zatın psikolojik analizi, işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Teröristlere ‘arkadaş’ diyen birinin sözleri hükümsüzdür! Her seçimi kaybetmiş bu zatın zerre kadar onuru yok. kendine azıcık saygısı olsa, kasetle geldiği koltuktan haysiyetiyle çekip gider!

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    Başkan Erdoğan, kendisine "Sözde Cumhurbaşkanı" diye hakaret eden 'na sert çıktı: Ettiği her laf, Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir.

    Bunlar yıllarca darbecilerden cuntacılardan Cumhurbaşkanı seçmeye alıştılar. Milletin tercihiyle bir göreve gelebilmeyi hafsalalarına sığdıramıyorlar.

    Bu karikatür zatın psikolojik analizi, işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Her seçimi kaybetmiş bu zatın, zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi.



    Aslına bakarsanız bu kişinin kürsüde ettiği her laf, Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır.

    Gerek , gerek MHP, gerek olarak yarınlara yürümektedir, yürüyecektir.

    İnşallah seçimlerinde hem mecliste ezici bir çoğunlukla temsil edileceğiz hem de seçimini tekrar kazanacağız.





    Kılıçdaroğlu, her hareketiyle kendini güldürüyor! Tıpkı yürüyen merdivene ters binmesi gibi...

    SERT GÜÇ ERDOĞAN
    , ve Erdoğan'ın jeopolitik adımlarının incelendiği analiz dizisine başladı. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin, Batılı ülkelerin ateşkes çağrılarına rağmen sürdürüldüğüne işaret edilen haberde, "Bu destek, Erdoğan'ın 'tavizsiz retorik ve kullanıma hazır sert güç' ile karakterize edilen, giderek güç kullanımı odaklı hale gelen dış politika duruşunun en son tezahürüydü" ifadeleri yer aldı.



    TURKUVAZ MEDYA'YA 6 OSCAR
    Başkan Erdoğan, 'nin Medya Oscarları Ödül Töreni'ne katıldı.


    Sosyal medya şirketlerine tepki gösteren Erdoğan, "Burada bir ofis kurma, ama buradan reklamlara paraları al, topla ve Türkiye'yi adeta bir soygun cennetine çevir. Yok böyle bir şey. Bak şimdi cezalar kesilmeye başlayınca onlar da kuzu olmaya başladılar" dedi.



    Törende 'ya 6 ödül verildi.





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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Karikatür zat!