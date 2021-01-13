



CHP lideri, şimdi de sandıkta son sözü söyleyen seçmeni hedef seçti.



2010'da kasetle Baykal gitti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçti. fakat girdiği her seçimi kaybetti.



Siyaset dilini sertleştirdi. Demokrasiye aykırı sözler söyledi. Milli iradeyi de sandığı da inkar etti.