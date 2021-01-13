CHP lideri, şimdi de sandıkta son sözü söyleyen seçmeni hedef seçti.
2010'da kasetle Baykal gitti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçti. fakat girdiği her seçimi kaybetti.
Siyaset dilini sertleştirdi. Demokrasiye aykırı sözler söyledi. Milli iradeyi de sandığı da inkar etti.
İşte Bay Kemal'in sandık karnesi;
2010 REFERANDUM
%57.88 EVET %42.12 HAYIR
2011 GENEL SEÇİM
AK PARTİ % 49.83, CHP % 25.98
2014 YEREL SEÇİM
AK PARTİ % 45.60, CHP % 27.80
2014 GENEL SEÇİM
AK PARTİ % 42.87, CHP % 26.34
2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
ERDOĞAN % 52, İHSANOĞLU % 38.4
2015 GENEL SEÇİM
AK PARTİ % 40.87, CHP % 24.95
2015 GENEL SEÇİM
AK PARTİ % 49.50
CHP % 25.32
2017 REFERANDUMU
% 51.5 EVET, % 48.5 HAYIR
2018 GENEL SEÇİM
AK PARTİ % 42.6
CHP % 22.6
2019 YEREL SEÇİM
AK PARTİ % 44.33
CHP % 30.12
MUHTIRA SİYASETÇİSİ
Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ve milli iradeyi yok sayan sözlerini sürdürmesine tepkiler çığ gibi arttı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerini sürdürmesine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert cevap verdi:
"Cumhuriyetimizin değerlerine ve makamlarına saldırmaktadır. Cumhurbaşkanlığı için 'sözde' ve 'özde' tartışması malum 27 Nisan'da hükümetimize muhtıra vermeye kalkanlarca kullanılmıştı. Bunların yerini şimdi Kılıçdaroğlu'nun muhtıra siyaseti aldı" dedi.