Twitter'ın dijital zorbalığı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'a ambargo uygulayan Twitter bu kez Rus koronavirüs aşısı 'Sputnik V'yi hedef aldı
Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi hesabı, dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Twitter tarafından kısıtlandı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından üretimi desteklenen aşı ile ilgili tüm gelişmeler resmi sosyal medya hesapları üzerinden dünya kamuoyuna aktarılmaya devam ediliyordu.
GEÇİCİ OLARAK KISITLANDI UYARISI
Twitter Sputnik V aşısının hesabına, "Dikkat bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?" ibaresi koydu.