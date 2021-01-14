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    • 14.01.2021 22:38
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    Twitter 'nın koronavirüs aşısı ''in hesabını kısıtladı!

    Twitter'ın dijital zorbalığı sürüyor. ABD Başkanı 'a ambargo uygulayan Twitter bu kez ''yi hedef aldı. Twitter, ’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtladı. Rusya, kısıtlamayla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı.

    Twitter'dan rus aşısına kısıtlama!

    Twitter'ın dijital zorbalığı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'a ambargo uygulayan Twitter bu kez Rus koronavirüs aşısı 'Sputnik V'yi hedef aldı

    Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi hesabı, dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Twitter tarafından kısıtlandı.

    Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından üretimi desteklenen aşı ile ilgili tüm gelişmeler resmi sosyal medya hesapları üzerinden dünya kamuoyuna aktarılmaya devam ediliyordu.

    GEÇİCİ OLARAK KISITLANDI UYARISI
    Twitter Sputnik V aşısının hesabına, "Dikkat bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?" ibaresi koydu.

    RUSYA'DAN AÇIKLAMA
    Twitter'ın Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtlamasının ardından Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan yapılan açıklamada, "Twitter üzerinden aşı ve çalışmalar ile ilgili tüm bilgileri açık şekilde paylaştık. Hesap kısıtlandı ve bunun nedenlerini araştırıyoruz" denildi.

    TRUMP'A AMBARGO
    Öte yandan Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de bulunan Kongre Binası'nı basmasının ardından Trump'ın hesabını süresiz olarak askıya almıştı.

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