GEÇİCİ OLARAK KISITLANDI UYARISI

Twitter Sputnik V aşısının hesabına, "Dikkat bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?" ibaresi koydu.