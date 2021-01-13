Kimlik tespitinde gazeteci olarak aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu beyan eden Ataklı, savunmasında, uzun yıllardır Türkiye'de gazetecilik ve 20 yıldır da televizyon programcılığı yaptığını söyledi.

PİŞKİN SAVUNMA

Daha önce de laiklik ve benzeri konulardaki görüşlerini defalarca açıkladığını kaydeden Ataklı, "Bu zamana kadar hakkımda herhangi bir dava açılmadı. Olayın olduğu gün Tele 1 televizyonunda programı sunarken arkamdaki yayında görülmeyen ekranda EBA TV yayınının başladığını gördüm. Yayında başörtülü bir öğretmen vardı. Bu konudaki düşüncemi 4-5 cümle ile aktardım. Hakaret kastım yoktur. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya olduğum için üzüntülüyüm. Benim ifade tarzım bazı kesimi rahatsız edebiliyor." diye konuştu.