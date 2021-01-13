



"ERDOĞAN'A YAZDIĞIM KUR'AN-I KERİM'DE BİTTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de Kur'an-ı Kerim yazdığını kaydeden Arslan, "O ara herkes, 'Sağlık bakanına yazdın. Bunu reis duyar. Sen bir de reis için yaz' dediler. Kağıt verdiler. 2-3 ay içerisinde reis için de yazdım. O da bitti, şuan ciltleniyor. İnşallah o da bitince teslim ederler" ifadelerini kullandı.



"KUR'AN BİR YAŞAMDIR"

Toplamda 8 adet Kur'an-ı Kerim yazdığını belirten Lokman Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Mevla'm ömür verirse, daha da yazmayı nasip eder inşallah. Hakikaten güzel bir şey. Kur'an-ı Kerim'i okuması güzel, yazması güzel, yaşaması da en güzeli. Kur'an bir yaşamdır, hayattır, davadır, derttir. Dertlenmek lazım."