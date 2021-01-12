WhatsApp, gizlilik sözleşmesinde değişiklikle kullanıcıların tüm bilgilerine ulaşmasını mümkün kılıyor. WhatsApp'ın sanal alemde bilgileri gasbetmesiyle ilgili tepkiler de yükseliyor. WhatsApp'tan gelen son dakika açıklamasında ise bu duruma devam edileceği belirtildi.
GİZLİLİK ETKİLENMEZMİŞ
WhatsApp'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez" ifadeleri kullanıldı.
ŞEFFAFLIK SAĞLIYORMUŞ
WhatsApp internet sitesinde "Yakın zamanda gizlilik politikamızı güncelledik ve çok sayıda düşünceli soru aldık. Bazı dedikodularla birlikte, aldığımız bazı soruları cevaplamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Gizlilik politikamızdaki güncellemenin, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemediğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bunun yerine, bu güncelleme isteğe bağlı olan, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlayan WhatsApp'ta bir işletmeye mesaj göndermeyle ilgili değişiklikleri içerir" denildi.
KVKK'DAN WHATSAPP AÇIKLAMASI!
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp uygulaması hakkında, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.
Alınan bilgiye göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun bugünkü toplantısında, "Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği" yönündeki haberlerle ilgili değerlendirme yapıldı.
Konuyu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri yönünden değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu, toplantıda WhatsApp uygulaması hakkında, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatılmasına karar verdi.
İncelemeyi yürütecek Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendirecek.
TÜRKİYE'DEN WHATSAPP VE FACEBOOK HAMLESİ! SORUŞTURMA BAŞLATIP, DURDURULDU
Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.
WHATSAPP HESABI NASIL SİLİNİR?
İlk olarak WhatsApp uygulamasını açarak Ayarlar seçeneğine giriş yapın.
Daha sonrasında karşınıza çıkan menüden 'Hesap' seçeneğine dokunun.
Son olarak WhatsApp hesabınızı silmek için en alt kısımda yer alan 'Hesabımı sil' seçeneğine giriş yapın.
Bu kısımda hesabınızın silineceği ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan hesabınızı silmek için ilk olarak ülke kodunuz ve telefon numaranızı girmeniz gerekli.
Türkiye'de ikamet ediyorsanız ülke kısmının Türkiye olarak seçildiğinden ve ülke kodunun +90 olduğundan emin olun. WhatsApp hesabınızın silinmesi için telefon numaranızı başında sıfır olmadan yazarak 'Hesabımı sil' seçeneğine dokunun.
Tüm bu işlemleri eksiksiz yaptığınızda, WhatsApp hesabınız tamamen silinmiş demektir.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOSYAL MEDYA TALİMATI
WhatsApp'ın kullanıcılarına yeni sözleşme onaylatması tartışmaları sürerken, Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı. Konuyla ilgili Türkiye'de bilgi hırsızlığı ve dijital zorbalığa dair birçok açıklama ve tepki peş peşe gelirken Başkan Erdoğan, AK Parti MYK'da sosyal medyayla ilgili bir tartışma üzerine partililere önemli bir talimat verdi.
Başkan Erdoğan, AK Parti MYK'da sosyal medyayla ilgili bir tartışma üzerine, "Sosyal medya önemli ama aynı zamanda çok şişirme bir şeydir. Bizim partililerimizle, üyelerimizle, halkla doğrudan temasa önem vermemiz lazım" dedi ve ardından da ekledi "Ruberu, yani yüz yüze görüşme."