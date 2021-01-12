



Bu arada Facebook, Whatsapp'ın yeni sözleşmesinin gizlilik politikalarında bir değişiklik getirmediğini bildirdi.

YENİ SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİNDE NE VAR?

Whatsapp, yeni sözleşmesinde kullanıcıların verilerini Facebook ile paylaşacağını açıkça ifade ediyor: "Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler"