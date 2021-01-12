WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir? WhatsApp sözleşmesini onaylayanlar ne yapacak?

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ GERİ ALINABİLİR Mİ?

Whatsapp yeni kullanıcı sözleşmesi gündemde geniş yer tutuyor. Birçok kullanıcı Whatsapp'ın Facebook bilgi paylaşımı güncellemesinden rahatsız olup uygulamayı silme kararı aldı. Çoğu kullanıcı ise sözleşmeyi kabul ettikten sonra durumdan haberdar oldu ve Whatsapp onayını geri almak için araştırma yapmaya başladı.

Bu durumda tek bir seçenek var. Hesabı silip, uygulamayı yeniden yüklemek. İşte Whatsapp sözleşmesini iptal etmenin yolu..