WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir? WhatsApp sözleşmesini onaylayanlar ne yapacak?

WhatsApp sözleşmesini onaylayanlar ne yapacak? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir? Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın aldığı gizlilik kararlarına kullanıcılar tepki göstermiş; BİP, Telegram, Signal gibi servislere geçiş yapılmıştı. Sözleşmeyi onaylayan kişiler ise bu sözleşmeyi geri alıp alamayacaklarını merak ediyor.
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ GERİ ALINABİLİR Mİ?
Whatsapp yeni kullanıcı sözleşmesi gündemde geniş yer tutuyor. Birçok kullanıcı Whatsapp'ın Facebook bilgi paylaşımı güncellemesinden rahatsız olup uygulamayı silme kararı aldı. Çoğu kullanıcı ise sözleşmeyi kabul ettikten sonra durumdan haberdar oldu ve Whatsapp onayını geri almak için araştırma yapmaya başladı.
Bu durumda tek bir seçenek var. Hesabı silip, uygulamayı yeniden yüklemek. İşte Whatsapp sözleşmesini iptal etmenin yolu..
WHATSAPP ONAYI GERİ ALMA İŞLEMİ
Whatsapp'tan ayarlar kısmına girin.
Ayarlar kısmındaki hesap seçeneğine tıklayın.
Hesap seçeneğinden "hesabımı sil" kısmına tıklayarak numaranızı girerek Whatsapp hesabınızı silip yeniden yüklemeniz gerekiyor.
Uygulamayı yeniden indirdiğinizde sözleşme birkaç gün içinde yeniden karşınıza çıkıyor fakat bunu "şimdi değil" kısmına tıklayarak 8 Şubat'a kadar ertelemeniz mümkün.
8 Şubat sonrasında ise sözleşmeyi kabul etmeyenler uygulamaya giremeyecek.
Not: Whatsapp hesabınızı sildiğinizde gönderilen ve gelen fotoğraflar, yazışmalar ve depolanan verilerin silineceğini hatırlatmakta fayda var.
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.
Whatsapp güncellemesinde yeni sözleşme ile karşılaşan kullanıcılar izin verdikleri güncelleme ile Whatsapp'taki bilgilerini Facebook ile paylaşmış olacak. Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar ise uygulamayı Şubat 8'inden sonra kullanamayacak.
WHATSAPP (WP) YENİ GÜNCELLEME NELERİ KAPSIYOR?
Hesap Bilgileri
Mesajlar
Bağlantılar
Durum Bilgisi
İşlem ve Ödeme Verileri
Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
Kullanım ve Kayıt Bilgileri
Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
Konum Bilgileri
Çerezler
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