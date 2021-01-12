Mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın gizlilik politikasındaki değişikliğinin ardından Tesla ve Space X kurucusu Elon Musk, mesajlaşma uygulaması Signal ile ilgili "Use Signal" (Signal Kullan) şeklinde twit atmıştı.



Bu çağrı üzerine yatırımcılar Signal'e yatırım yapmak için borsaya yönelmiş, yanlış şirketin hisselerine talep göstermişlerdi. İsim benzerliği sebebiyle Signal Advances şirketine yönelen yatırımcılar şirketin değerini 7-10 Ocak tarihleri arasında değeri 12 kat arttırmıştı.