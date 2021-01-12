HAVADAN BAĞIMSIZ TAHRİK SİSTEMİNE SAHİP

Askeri uzmanlar ise savaş anında bir denizaltının üç hafta yüzeye hiç çıkmadan saklanmasının olağanüstü stratejik bir kabiliyet olduğuna dikkat çekiyor. Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltı gemileri suyun altına iken gücünü elektrik üretiminden veya akülerden alıyor. Bu sırada dizel motorlar kullanılmadığı için personelin hava ihtiyacı dışında dizel motor için havaya ihtiyaç duymuyor.