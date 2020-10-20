SON DAKİKA: Doğa harikası koyda kaçak villa skandalı!

Antalya'nın Demre ilçesindeki doğa harikası Üçağız Yarımadası'nda, bir İngiliz vatandaş yaklaşık 10 yıl önce satın aldığı kaçak yapıyı yıkıp, İmar Barışı'ndan faydalanarak, yerine villa yapımına başladı. Bölgede oturanlar, İngiliz vatandaşın şirketi aracılığıyla başlattığı denize sıfır villa inşaatını; CİMER'e, kaymakamlığa ve belediyeye şikayet etti.

Demre'ye bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova'nın karşısındaki Üçağız Yarımadası'nda 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda kaçak olduğu öne sürülen bir villa inşaatı şikayet konusu oldu. Üçağız Mahallesi'nden bazı vatandaşlar, yarımadada bulunan ve 'Ziyat Koyu' olarak da adlandırılan denize sıfır mevkide, Türk ortağı da bulunan bir İngiliz vatandaşın Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Tur. ve Tic. Ltd. Şti. isimli şirketine ait olduğu belirtilen villa inşaatıyla ilgili CİMER, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'ne şikayetçi oldu.

Şikayetçilerden İbrahim Turhan ve Hüseyin Yiğit Turhan, Üçağız Yarımadası'nda yaklaşık 6-7 yıl önce bir İngiliz tarafından denize sıfır, kaçak olarak yapılmış üç katlı binanın yıkılarak, yerine yeni bir villa yapımına başlandığını kaydetti. Denize sıfır kaçak yapının bulunduğu alanın arkeolojik ve doğal sit alanı bölgesi olduğu belirtilen şikayette, izinsiz yapıya müdahale edilmesi istendi.