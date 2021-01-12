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    • 12.01.2021 09:53
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    : 'de korkutan : AFAD büyüklüğünü açıkladı |

    haberine göre 'de korkutan bir meydana geldi. Denizli depreminin 4 büyüklüğünde olduğu açıklandı. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında "Saat 09.30'da merkezüssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi. Depremin 7,24 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi. , günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte 12 Ocak 2021 tarihli son depremler listesi.

    Denizli'de korkutan deprem

    Denizli'de korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin 4 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

    Depremin 7,24 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.


    AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ
    AFAD: Saat 09.30'da merkezüssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    SON DEPREMLER
    Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Ocak 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu



    Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------

    09:30:34 37.7278 29.1995 1.9 -.- 3.9 3.9 KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)
    08:48:34 39.3852 26.1343 9.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
    08:43:59 38.4143 39.1553 5.0 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
    08:38:44 39.6603 32.5075 6.3 -.- 1.8 -.- TURKSEREFLI-HAYMANA (ANKARA)
    07:24:40 38.2642 38.8358 5.0 -.- 1.7 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
    07:14:05 38.3158 38.7147 6.7 -.- 1.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
    06:16:31 40.0505 33.3235 5.0 -.- 1.8 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)
    04:37:27 38.4633 39.1443 6.7 -.- 2.1 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)
    03:25:00 37.9537 27.6697 4.6 -.- 1.3 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN)
    03:21:54 37.9747 27.6392 17.7 -.- 1.7 -.- BASKOY-TIRE (IZMIR)
    03:05:24 40.0477 33.3125 3.0 -.- 1.9 -.- KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA)
    02:27:51 38.5048 39.2975 6.5 -.- 1.8 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
    02:22:58 39.2048 41.5202 5.4 -.- 1.7 -.- CALTILI-VARTO (MUS)
    01:37:29 37.9758 29.2603 13.6 -.- 1.4 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI)
    00:57:09 38.0995 27.2190 5.1 -.- 1.6 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: 12 Ocak Denizli'de korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı | Son depremler