Denizli'de korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin 4 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Depremin 7,24 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 09.30'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) January 12, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ
AFAD: Saat 09.30'da merkezüssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Ocak 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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09:30:34 37.7278 29.1995 1.9 -.- 3.9 3.9 KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)
08:48:34 39.3852 26.1343 9.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
08:43:59 38.4143 39.1553 5.0 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
08:38:44 39.6603 32.5075 6.3 -.- 1.8 -.- TURKSEREFLI-HAYMANA (ANKARA)
07:24:40 38.2642 38.8358 5.0 -.- 1.7 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
07:14:05 38.3158 38.7147 6.7 -.- 1.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
06:16:31 40.0505 33.3235 5.0 -.- 1.8 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)
04:37:27 38.4633 39.1443 6.7 -.- 2.1 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)
03:25:00 37.9537 27.6697 4.6 -.- 1.3 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN)
03:21:54 37.9747 27.6392 17.7 -.- 1.7 -.- BASKOY-TIRE (IZMIR)
03:05:24 40.0477 33.3125 3.0 -.- 1.9 -.- KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA)
02:27:51 38.5048 39.2975 6.5 -.- 1.8 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
02:22:58 39.2048 41.5202 5.4 -.- 1.7 -.- CALTILI-VARTO (MUS)
01:37:29 37.9758 29.2603 13.6 -.- 1.4 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI)
00:57:09 38.0995 27.2190 5.1 -.- 1.6 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)