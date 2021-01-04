HAVUZ VE OYUN PARKINI BİLE UNUTMADILAR

İstanbul merkezine en uzak ilçelerden biri olan Silivri'de devlet arazilerine kaçak villalar inşa eden vatandaşların pandemiyi bahane ettiği öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, vatandaşların kaçak yapıları genellikle hafta konu inşa ettiği ve yetkililer tarafından yıkım gerçekleştirileceğini duydukları an bölge idari mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldıkları öğrenildi. Aynı zamanda hazine, orman ve tarım arazilerine kaçak yapı inşa eden vatandaşların bina inşa etmenin yanı sıra imar izin olmayan arazi üzerine havuz ve çocuk park alanı da inşa ettiği görüldü.

"PANDEMİ ŞEHİRDEN KAÇIŞ İSTEĞİNİ BEŞE KATLADI"

2018 yılında yayınlanan imar affının kötüye kullanılmasıyla beraber hazine, orman ve tarım arazilerine kaçak yapılaşmanın arttığını söyleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "İstanbul'da bulunan ve kırsal diye tabir ettiğimiz Silivri, Çatalca, Tuzla gibi yerlere vatandaşlarımız tarafından bir kaçış var. İnsanlar İstanbul'daki betonlaşma, şehir gürültüsü ve egzoz gazından dolayı şehirden kaçış isteği uzun zamandır oluşmuştu. Fakat pandemi bu kaçış isteğini beşe katladı. Yine son zamanlarda imar affının kötüye kullanılmasıyla beraber hazine, orman ve tarım arazilerine kaçak yapılaşma söz konusu oldu. Biz Silivri Belediyesi olarak bu konuyla ilgili topyekûn bir mücadele veriyoruz. 111 hazine, orman ve tarım ne arazisi üzerine yapılan konutu yıktık. 150'nin üzerinde resmi prosedürleri devam eden konut var onları da yıkacağız" dedi.