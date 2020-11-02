



KOMİSYON İNCELEDİ

Hem şikayetler hem de Demre Belediyesi'nin başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, ÖÇK ve Doğal Sit Alanı olması ve Kıyı Kanunu'na aykırı bulunması nedeniyle başvuru, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderildi. Komisyon, bu hususları dikkate alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istedi.



BAKANLIK YIKILMASINI İSTEDİ

Bakanlığın ilgili birimleri yaptığı incelemede villayı da içeren 7 ayrı yapı üzerine alınan Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesine yönelik görüş bildirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal ederek, yıkımı için kararı Demre Belediyesi'ne gönderdi. İlgili şirket yetkilileri hakkında da gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.



KARAR BELEDİYEYE GÖNDERİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kararı ulaşan Demre Belediyesi, 30 Ekim Cuma günü Belediye Başkanı Okan Kocakaya başkanlığında encümen toplantısı yaptı. Toplantıda hem villa ve etrafındaki yapıların yıkımına karar verildi, hem de ilgili şirkete yapıların metrekaresi bazında idari para cezası kesildi.



YIKIM KARARI VE 63 BİN TL PARA CEZASI

Kararla ilgili bilgi veren Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kararına göre villa alanı için verilen Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edildiğini, tüm bu yapılar için yıkım kararı çıkarttıklarını açıkladı. Kocakaya, metrekare hesabına göre de yapının kayıtlı olduğu şirkete 63 bin TL'ye yakın para cezası verildiğini söyledi.