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    • 11.01.2021 12:29
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    "Devletten geri ödemesiz 3 bin lira desteği" mesajına dikkat! Dolandırıcıların yeni oyunu

    Dünyayı esir alan koronavirüs sini fırsat bilen dolandırıcıların yeni oyunu "Devletten geri ödemesiz 3 bin lira pandemi desteği" oldu. Dolandırıcılar, ilk olarak devlet tarafından pandemi nedeniyle geri ödemesiz 3 bin lira destek verildiği yönünde mesaj atıyor. Mesajdaki internet sitesini tıklayan vatandaşların telefon rehberi ele geçiriliyor ve rehberdeki herkese dolandırıcıların mesajı gönderiliyor. İşte "geri ödemesiz pandemi desteği" mesajı ve dolandırılmamak için dikkat etmeniz gerekenler.

    Devletten geri ödemesiz 3 bin lira pandemi desteği mesajına dikkat! Dolandırıcıların yeni oyunu

    Pandemi dönemini fırsat bilen dolandırıcılar şimdi de yeni bir yöneteme başvurdu. Dolandırıcılar, devlet tarafından pandemi nedeniyle geri ödemesiz 3 bin lira destek verildiği yönünde mesaj atıyor. Mesajdaki internet sitesini tıklayan vatandaşların telefon rehberi ele geçiriliyor ve rehberdeki herkese dolandırıcıların mesajı gönderiliyor.

    Dolandırıcılar telefon rehberini ele geçirerek rehberdeki herkese telefonun sahibi tarafından mesaj gönderiyor. Mesajda ise "Devletten geri ödemesiz pandemi destek başvurusu için uygulamayı indir kur" yazıyor.

    Yakınlarından mesaj geldiğini düşünen vatandaşlar, tereddüt etmeden mesajdaki internet sitesine tıklayarak dolandırıcıların ağına düşüyor. E-devlet sitesinin sahte bir kopyasına yönlendiren internet sitesi daha sonra kişilerin kredi kartı bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşaltıyor.

    "REHBERİMDEKİ HERKESE MESAJ GİTTİ"
    Sultangazi'de yaşayan Leyla Alparslan da dolandırıcılar nedeniyle mağdur olanlardan biri. Alparslan, mesajın bir arkadaşından geldiğini ve daha sonra kendi rehberinde bulunan kişilere de aynı mesajın gittiğini söyledi. Telefonuna virüs girdiğini ve kullanmakta zorlandığını belirten Alparslan, "Telefonum pandeminden dolayı sürekli çocukların elinde mesajdaki internet sitesine kimse tıkladı mı bilmiyorum ama telefonuma virüs girdi. Benden de rehberimdeki herkese mesaj gitti. Telefonun ışığı sönmüyor, çalışmıyor çok ağırlaştı telefon. Daha sonra arkadaşlarım beni aramaya başladı, onlar mesaj attığımı söyledi. Ben o zaman anladım durumu. Herkese dikkate almamaları için mesaj attım. Daha önce bir arkadaşımın hesabından 5 bin lira çekmişler. Korkuyor insan. Karakola gidip suç duyurusunda bulunacağım. Telefonuma da format attıracağım." dedi.

    "BÖYLE BİR ŞEY OLSA DEVLET UYARMAZ MI? BU MESAJLARA AMAN TIKLAMAYIN"
    Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşlara bankalarını arayarak haberdar etmeleri ve savcılığa suç duyurusunda bulunmaları konusunda tavsiyede bulundu.

    Ağaoğlu, "Böyle bir şey olsa devlet uyarmaz mı? Bu mesajlara aman tıklamayın. Bu uygulama daha önce gördüğümüz telefon dolandırıcılığından farklı. Telefon rehberini ele geçiriyor. Yalan dolandırıcılık mesajını rehberdeki herkese o kişinin telefonundan gönderiyor. Güvendikleri tanıdıklarından geldiğini düşünen diğer insanlarda tıklayabilir bu tuzağa düşebilir." diye konuştu.

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    Haberler Güncel "Devletten geri ödemesiz 3 bin lira pandemi desteği" mesajına dikkat! Dolandırıcıların yeni oyunu