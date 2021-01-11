Devletten geri ödemesiz 3 bin lira pandemi desteği mesajına dikkat! Dolandırıcıların yeni oyunu

"REHBERİMDEKİ HERKESE MESAJ GİTTİ"

Sultangazi'de yaşayan Leyla Alparslan da dolandırıcılar nedeniyle mağdur olanlardan biri. Alparslan, mesajın bir arkadaşından geldiğini ve daha sonra kendi rehberinde bulunan kişilere de aynı mesajın gittiğini söyledi. Telefonuna virüs girdiğini ve kullanmakta zorlandığını belirten Alparslan, "Telefonum pandeminden dolayı sürekli çocukların elinde mesajdaki internet sitesine kimse tıkladı mı bilmiyorum ama telefonuma virüs girdi. Benden de rehberimdeki herkese mesaj gitti. Telefonun ışığı sönmüyor, çalışmıyor çok ağırlaştı telefon. Daha sonra arkadaşlarım beni aramaya başladı, onlar mesaj attığımı söyledi. Ben o zaman anladım durumu. Herkese dikkate almamaları için mesaj attım. Daha önce bir arkadaşımın hesabından 5 bin lira çekmişler. Korkuyor insan. Karakola gidip suç duyurusunda bulunacağım. Telefonuma da format attıracağım." dedi.