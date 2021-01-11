Türkiye Bursları 2021 başvuru tarihleri nedir? Türkiye Bursu başvuru nasıl yapılır? YTP Türkiye Bursları kimlere verilir?

(4) Öğrenimlerini bu madde kapsamında belirtilen sürelerde tamamlayamayan öğrencilere, en fazla bir yıl ek süre verilebilir. Bu süre, bu yönergenin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olanlar için 2 yıla kadar uzatılabilir. Ek süre verilen öğrenci lerinaylık bursları %50 kesintili olarak ödenir. Öğrenciden kaynaklanmayan durumlar Başkanlık tarafından ayrıca değerlendirilir.

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Tüm ülkelerin vatandaşları Mezunlar veya mevcut eğitim öğretim yılının sonunda mezun olacak olanlar (2019 Eylül ayından önce)Araştırmacılar ve akademisyenler

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

Türk vatandaşları ve Türk vatandaşlığını kaybetmiş bireylerHalihazırda başvuracakları eğitim düzeyinde, Türk üniversitelerindeki programlara kayıtlı olan bireyler