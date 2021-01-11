Türkiye Bursları 2021 başvuru tarihleri nedir? Türkiye Bursu başvuru nasıl yapılır? YTP Türkiye Bursları kimlere verilir?

Türkiye Bursları 2021 başvuru tarihleri nedir? Türkiye bursu başvurusu nasıl yapılır? YTP Türkiye Bursları kimlere verilir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki YTB bursu ne zaman kesilir? YTP Türkiye Bursları kimlere verilir? işte konuya dair merak edilen tüm bilgiler...
TÜRKİYE BURSLARI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Dünyanın bütün ülkelerine açık olan Türkiye Bursları 2021 yılı başvuruları, 10 Ocak-20 Şubat'ta alınacak. Başvurular, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylara açık olacak. Yüzlerce ülkeden öğrencilere Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinin kapılarını açan burslara, "www.turkiyeburslari.gov.tr" adresinden başvurulabilecek.
BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Geçerli bir Ulusal Kimlik Belgesi VEYA geçerli bir Pasaport
- Adayın yakın tarihli bir fotoğrafı (Başvuru sistemine yüklediğiniz fotoğrafın kendinizin uygun bir portresi olması gerektiğini lütfen unutmayın, tanımlanamayan aday fotoğrafları başvurunuzun değerlendirmesine zarar verecektir)
- Ulusal sınav puanları (herhangi bir uluslararası nitelik veya sertifikaya sahip olmayan adaylar için gereklidir)
- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
- Akademik transkriptler (çevrimiçi ekran görüntüleri ve onaylanmamış transkriptler başvurunuzun değerlendirmesini zayıflatacaktır)
- Uluslararası sınav puanları (GRE, GMAT, DELF, YDS, YÖS… vb. Seçilen üniversite ve program için gerekliyse)
- Dil testi puanları (seçilen üniversite ve program için gerekliyse)
- Bir araştırma önerisi ve yazılı çalışmanızın bir örneği (sadece doktora adayları için)
YTB TÜRKİYE BURSLARI NE ZAMAN KESİLİR?
Normal lisans eğitimi süresi yerleştirilen programa göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, Hukuk, Uluslararası İlişkiler 4 yıl, Diş Hekimliği 5 yıl, Tıp 6 yıl. Yüksek Lisans:1 yıl Türkçe öğretimi + 2 yıl yüksek lisans eğitimi.Doktora:1 yıl Türkçe öğretimi + 4 yıl doktora eğitimi. Bursluluk süreleri, Türkçe hazırlık eğitimine ek olarak:a) Ön lisans/lisans düzeyindeki burslar için kayıt yaptırılan programın normal eğitimsüresi.b) Yüksek lisans düzeyindeki burslar için 2 yıl yüksek lisans eğitimi süresi.c) Doktora düzeyindeki burslar için 4 yıl doktora eğitimi süresi.ç) Dil kursu için ise Türkçe hazırlık eğitimi süresini geçmemek üzere ilgili burs programında belirlenen süre kadardır. (2) Bu maddenin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında ayrıca yabancı dilde hazırlık okutulmasının zorunlu olduğu durumlarda, 1 yılı geçmemek kaydıyla yabancı dilde hazırlık eğitimi için süre verilebilir.(3) Bu maddenin birinci fıkrası (b) ve (c) bentleri kapsamında ayrıca bilimsel hazırlık okutulmasının zorunlu olduğu durumlarda, 1 yılı geçmemek kaydıyla bilimsel hazırlık eğitimi için süre verilebilir.
(4) Öğrenimlerini bu madde kapsamında belirtilen sürelerde tamamlayamayan öğrencilere, en fazla bir yıl ek süre verilebilir. Bu süre, bu yönergenin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olanlar için 2 yıla kadar uzatılabilir. Ek süre verilen öğrenci lerinaylık bursları %50 kesintili olarak ödenir. Öğrenciden kaynaklanmayan durumlar Başkanlık tarafından ayrıca değerlendirilir.
KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?
Tüm ülkelerin vatandaşları Mezunlar veya mevcut eğitim öğretim yılının sonunda mezun olacak olanlar (2019 Eylül ayından önce)Araştırmacılar ve akademisyenler
KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?
Türk vatandaşları ve Türk vatandaşlığını kaybetmiş bireylerHalihazırda başvuracakları eğitim düzeyinde, Türk üniversitelerindeki programlara kayıtlı olan bireyler