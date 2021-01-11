SON DAKİKA: Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesiyle ilgili 12 sanık hakkında dava açıldı

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, aralarında eski güvenlik korucularının da bulunduğu 8'i tutuklu 12 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", " devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis ceza istendi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın, 2015'te 21 il ve birçok ilçede sözde "öz yönetim" ilanları yaptığı, sonrasında da çukur olaylarının yaşandığı bir sürece girildiği belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONLAR NEDENİYLE HEDEF SEÇİLMİŞ

Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırıyla ilgili detayların bulunduğu iddianamede ifadesi yer alan "Kasım" kod adlı gizli tanık, "Mordem" adlı teröristin, terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularından eylem yapılması talimatının geldiğini, bu nedenle örgüte yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren Binbaşı Kulaksız'ın hedef seçildiğini anlattı.