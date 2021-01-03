E-Devlet T.C. ile pandemi desteği başvuru ekranı: İhtiyacı olan, TC kimlik no ile müracaat yapana 1000 TL ve esas ihtiyaç kredisi ile alakalı ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların e-devlet kapısı üzerinden müracaatını yapabileceğini açıkladı ve ihtiyaç sahiplerine 1000 TL verileceğini açıkladı. 1000 TL sosyal destek parası ne zaman yatırılacak suali araştırılıyor. Pandemi sosyal destek netice denetleme ekranı müracaat işlemlerini daha evvelden yapanlar tarafından inceleniyor. 3. faz sosyal yardım programına 6 milyonu aşkın müracaat yapıldı. İşte dar gelirli, ihtiyacı olan, TC kimlik no ile müracaat yapana 1000 TL ve esas ihtiyaç kredisi ve e-Devlet T.C. ile pandemi desteği bilme ekranı! Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Binlerce kişinin başvuru yaptığı koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara maddi olarak destek sağlamak için verilen pandemi destek parası için başvuru yapan vatandaşlar, uzun süredir başvurularının sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında dahi başvuru yapan vatandaşların henüz sonuçları sisteme eklenmedi. e-Devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, pandemi destek parası başvurularının ilk iki fazı verildi. Şu an 3. fazının verilmesi için çalışmalar devam ediyor.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 1000 TL VERİLDİ VE BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL'lik nakdi destek ödemesi hakkında açıklamada bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar,
"İhtiyaç sahibi 6,2 milyon ailemize biner TL'lik nakdî yardım yapıldı. En düşük emekli aylığı 1.500 TL'ye yükseltildi. Bu anlamda kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilip süresi de uzatılmış oldu. En düşük emekli aylığını 1.500 lira olarak ifade etmiştik. Bu anlamda 18,7 milyar TL tutarında kısa çalışma ödeneği, 4,4 milyar TL tutarında nakdî ücret desteği ve 3,6 milyar TL tutarında ise işsizlik ödeneğiyle işçilerimize destekte bulunuldu. Böylece istihdamın sürekliliği güçlü bir şekilde bu büyük krizden minimum etkilenmesi için adımlar atılmış oldu."
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
1000 TL pandemi sosyal destek için başvurular devam ediyor. Geçtiğimiz gün açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tc ile başvuru yapana 1000 TL yardım verileceğini söyleyerek, "Faz-1, Faz-2'de bütünleşik sistemde olanlarımız dışındakiler erişemezler diye e-devletten bir sistem açtık Faz-3 altında ve orada herhangi bir siyasi mülahaza, herhangi bir şey gözetmeksiniz herkese başvuruya açtık. İstediğimiz sadece bir TC numarasıyla beraber başvurdular. " dedi. Bakan e Devlet üzerinden başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine bu ödemenin yapılacağını söyledi.
e Devlet kapısı üzerinden başvurular, aşağıdaki linkten alınıyor.
E DEVLET BAŞVURU LİNKİ
Yardım parası almak isteyenler için başvurular hafta sonuna özel olarak herkese açılmış durumda. Cumartesi ve Pazar günü kimlik numarasına bakılmaksızın herkes e devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu yapabiliyor.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
1000 TL PANDEMİ YARDIMI 4. FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular e devlet üzerinden kabul edilirken Bakan Selçuk 4. faz başvuruları kabul etmek yerine 3. faz başvuru ekranını herkese açtıklarını belirterek yeni başvuru şartlarını duyurdu. Buna göre 1000 TL pandemi yardım parası almak isteyen kişiler;
Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında daha önce dağıtılan Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen bin liralık nakdi destekten faydalanmayan,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar kategorisine girmeyen,
SGK'dan aylık düzenli maaş alan emekliler,
İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR işsizlik maaşı alan kişiler haricinde kalan herkes 1000 TL Pandemi yardımı başvurusu yapma hakkına sahip olacak.
BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Biz Bize Yeteriz kampanyası için alınacak olan başvurular e-Devlet kapısı üstünden yapılmaktadır. //www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru sayfasına girerek e-Devlet giriş bölümünden nakdi destek ödemesi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1.000 TL Pandemi Sosyal Destek ödemesini almak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru ekranına ait linki haberimizin sonunda bulabilirsiniz. Bu ekrana giriş yapan vatandaşlardan bir form doldurmaları isteniyor. Bu formda TC Kimlik numarası, ikamet adresi, medeni durumu, çocuk sayısı, aylık kira gideri, aylık fatura tutarları, çalışma durumu, aylık gelir, hanede yaşayan kişi sayısı, toplam hane geliri, banka hesap bilgilerinin bildirilmesi gerekiyor. Bu bilgiler doldurulduktan sonra "devam et" butonu tıklanıyor. Açılan sayfada verilen bilgiler son defa kontrol ediliyor ve ardından işlem tamamlanıyor.
SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI HANGİ GÜN YAPILIYOR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.