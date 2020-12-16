1000 TL başvurusu ve kira yardımı için nereye başvurulacak? Esnafa kira yardımı stopaj indirimi pandemi destek 3000 TL

Büyükşehirlerde işyeri kira olan vatandaşlara 750 lira kira yardımının 3 ay boyunca yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Diğer şehirlerde ise esnaflara aylık 500 lira kira yardımı yapılacak ve bu yardımın da süresi 3 ay olacak.

Başkan Erdoğan açıklamasında turizm tesislerine olan desteği de ekleyerek, "Turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, hasılat payları, ecri misil ödeme sürelerini 1 yıl süreyle erteliyoruz. Ülkemizde hasta, ağır hasta ve vefat sayılarında azalmış olduğunu görüyoruz." dedi.