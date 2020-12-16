1000 TL başvurusu ve kira yardımı için nereye başvurulacak? Esnafa kira yardımı stopaj indirimi pandemi destek 3000 TL

Kira yardımı ve 1000 TL başvurusu nereye yapılacak? Ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan açıklamasında 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ayda her ay 1000 TL olmak üzere toplamda 3000 TL hibe verileceğini, esnaflara kira yardımı yapılacağını söylemişti. Esnaf kira yardımı ve destek ödemeleri hakkındaki araştırmalar dünden bu yana artış gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdiklerini duyurdu. Peki, esnaf kira yardımı ne zaman başlayacak? Kira ve destek ödeme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
1000 TL BAŞVURUSU
1000 liralık destek başvurusu ile kira yardımı başvurusunun kısa sürede başlaması bekleniyor.
ESNAF KİRA YARDIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerimizin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğimize gönderdik." ifadelerini kullandı.
3000 TL HİBE DESTEĞİ
1 milyondan fazla kişiye 3 ayda her ay 1000'er TL'lik yardım yapılacağını söyledi ve "Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğimiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece toplamda 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." dedi.
BÜYÜK ŞEHİRLERDE 750 DİĞERLERİNDE 500 TL KİRA DESTEĞİ VERİLECEK
Esnaflara yapılacak işyeri kira yardımı indirim olarak gerçekleştirilecek. Erdoğan açıklamasında, "Kira desteğinde basit usule tabi olmanın şartlarını belirledik. İşyeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız. Bu iki destek kalemi çerçevesinde 3 ay boyunca toplamda 5 milyar lira esnafımıza hibe desteği sağlamayı planlıyoruz. Turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, hasılat payları, ecri misil ödeme sürelerini 1 yıl süreyle erteliyoruz." dedi.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor.
Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece toplamda 3 miyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." dedi.
Büyükşehirlerde işyeri kira olan vatandaşlara 750 lira kira yardımının 3 ay boyunca yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Diğer şehirlerde ise esnaflara aylık 500 lira kira yardımı yapılacak ve bu yardımın da süresi 3 ay olacak.
Başkan Erdoğan açıklamasında turizm tesislerine olan desteği de ekleyerek, "Turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, hasılat payları, ecri misil ödeme sürelerini 1 yıl süreyle erteliyoruz. Ülkemizde hasta, ağır hasta ve vefat sayılarında azalmış olduğunu görüyoruz." dedi.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvuruların ne zaman ve nasıl başlayacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
ESNAFA KİRA VE DESTEK ÖDEME MÜJDESİ!
Başkan Erdoğan esnafa hibe destek ve kira ödeme müjdesini duyurdu. Başkan Erdoğan açıklamasında "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız." dedi.
Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımıza sunmuş oluyoruz. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl erteliyoruz."
Erdoğan, "Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık." dedi.
Başkan Erdoğan, "Yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.