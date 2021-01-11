BABASINI REDDETMİŞTİ

Aynı zamanda Adnan Oktar için babasını reddetmiş bir isim olan Oktar Babuna'nın babası Cevat Babuna; çocukları Tuğba, Ceydan, Eda, Hüma, Oktar ve 2 torununun da Adnan Oktar'ın himayesi altında olduğunu iddia etmişti.