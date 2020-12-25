MEDYA VE SİYASETTEN FİŞLEDİKLERİ İSİMLER

Dava dosyasına, Adnan Oktarcıların aleyhlerinde yazı yazan siyasileri ve gazetecileri de tek tek not aldığı görüldü. Notlarda; Cemil Çiçek, Ertuğrul Özkök, Rahmi Turan, Güneri Civaoğlu, Mehmet Ağar ve Taha Akyol gibi isimlerin Adnan Oktar aleyhinde hareket ettiği belirtildi. Dosyaya giren bilgiler arasında, Adnan Oktar yapılanmasına yeni kişilerin kazandırılması için yürütülen çalışmalar da yer aldı.