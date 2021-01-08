İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'yle ilgili davada tutuklu sanıklardan Mert Sucu, cezaevinden mahkemeye el yazısıyla bir dilekçe gönderip, arkadaşlarının kendisini polis ajanı olmakla suçladığını bildirdi. Elebaşı Oktar'ın yakın korumalarından olan Sucu, 11 Ocak'taki karar duruşmasında hüküm açıklanmadan önce kendisine bu konuda 1 dakikalık söz hakkı verilmesini talep etti. Oktar'ın talimatıyla örgüt üyelerinden Yeliz Sucu ile aile birlikteliği içermeyen örgütsel amaçlar doğrultusunda evlilik yaptığı kaydedilen tutuklu sanık Sucu, dilekçesinde özetle "Arkadaş grubu sanıklar tarafından hakkımda polis ajanı olduğuma dair kanaat ve inanış var. Herhalde beni darp eden polisleri şikâyet etmediğimden dolayı olsa gerek" ve "Şunu da belirtmek istiyorum, polislik mesleği onurlu ve şerefli bir meslektir. Eğer polis olsaydım şeref duyardım" dedi.



POLİSE BİR ŞARJÖR MERMİ

Sucu, 2018'de yapılan operasyonda örgütün "Dragos" (Ejder) diye tabir etiği Kandilli'deki malikanesine yapılan baskında iki özel harekat polisine ateş etmiş, polislere bir şarjör dolusu mermi sıkmıştı. Savcılık, Sucu'nun "Silahlı suç örgütü üyeliği" ve "Cinsel suçlar"ın yanı sıra polise yönelik eylemlerinden dolayı da "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep ediyor.