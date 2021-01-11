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    • 11.01.2021 17:26
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    HAVA DURUMU | Açıklamalar peş peşe geldi! Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbullulara flaş uyarı! O güne dikkat! Kar geliyor

    Meteoroloji’den İstanbullulara flaş uyarı! O güne dikkat! Kar geliyor... Havanın bir anda soğumasının ardından İstanbullular “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusunun cevabını aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2021 yılının ikinci haftasında merak edilen soruya cevap verdi. Gelen son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’a kar yağacak tarihi açıkladı. İşte il il hava durumu tahminleri

    "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuyla bekleyen milyonlara Meteoroloji'den müjdeli haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmini ise İstanbul'a kar yağacak tarihi açıkladı. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte İstanbul'a kar yağacak tarih.

    METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasında, İstanbul için kar uyarısı da yapıldı.

    KAR BALKANLAR'DAN GİRİŞ YAPACAK
    Kar yeniden Türkiye'ye giriş yapıyor. Özellikle Marmara bölgesinin beklediği kar yağışı önce Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'u vuracak. Balkanlar'dan gelecek olan kar yağışı cuma günü de devam edecek.

    İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR
    Milyonların beklediği kar yağışı 15 Ocak Cuma günü İstanbul ve Ankara'da olacak. İstanbul'a önce yağmurla karışık olarak gelecek olan kar yağışı, devamını da getirecek. İstanbul'da hava sıcaklığının 13 derece olması beklenirken, kar etkisi altında olacak olan Ankara'da ise 3 derece olacak.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların, gece saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

    AKOM'DAN DA İSTANBULLARA FLAŞ UYARI
    Öte yandan İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre, güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan sistemler nedeni ile geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

    Yarın sabah saatlerinde Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde başlaması beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren il geneline yayılarak aralıklarla kuvvetli sağanak (30-65 kilogram/metrekare) şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

    Kuvvetli yağışların çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, beraberinde Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların da hızla azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin edilirken perşembe itibari ile görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    İSTANBUL °C, 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 22°C Parçalı ve zamanla çok bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

    ANKARA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 18°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 15° Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    VAN °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 15°C Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 17°C Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
    15 Ocak Cuma günü yurt genelinde yağışlar kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada 15 Ocak Cuma günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.
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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Açıklamalar peş peşe geldi! Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbullulara flaş uyarı! O güne dikkat! Kar geliyor