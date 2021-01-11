HAVA DURUMU | Açıklamalar peş peşe geldi! Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbullulara flaş uyarı! O güne dikkat! Kar geliyor

METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.