CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

Mahkeme, Berberoğlu'nu, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırmış ve tutuklamıştı.

Dava dosyası, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi'ne gitmiş, daire yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak dosyayı iade etmişti.

5 YIL 10 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası vermişti.

Bu ceza Yargıtay tarafından onanmış, milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.

ENİS BERBEROĞLU VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Tüm bu gelişmeler ardından bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son dakika gelişmesi yaşandı. MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle hapse çarptırılan Enis Berberoğlu'nun vekilliği düşürüldü.

MİT TIR'LARI İHANETİNE SAHİP ÇIKTI

Kılıçdaroğlu Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili tweet atarak MİT TIR'ları ihanetine sahip çıktı. Kılıçdaroğlu tweetinde, "Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" demesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun tweetine kısa sürede çok sayıda tepki geldi.

Bilindiği gibi, MİT TIR'ları görüntülerini servis edilmesinden Kılıçdaroğlu'nun da haberi olduğu ve talimatı onun verdiği ileri sürülmüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN DA MİT TIRLARINI SAVUNAN CHP VE FETÖ İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 Şubat'taki Ak Parti Grup toplantısında MİT TIR'ları kumpası hakkında şunları söylemişti:

"Bu kumpasın amacı, Türkiye'yi Suriye'deki radikal gruplara silah gönderen bir ülke göstererek uluslararası müdahaleye açık hale getirmekti. FETÖ'nün tüm unsuları ve CHP yönetimi, bu olaya adeta dört elle sarılmıştır. Kılıçdaroğlu, doğrudan devletimizi hedef alan bu kumpası, 'Savcının görevi bu değil mi?' diye savunarak FETÖ'nün siyasi ayağı olduğunu bir kez daha göstermiştir."

CHP'nin yayın organı gibi çalışan Cumhuriyet gazetesinin, bu operasyonu yürüten savcı görevden alınınca hemen kendisiyle röportaj yapıp "MİT suç işledi" başlığını attığını kaydeden Erdoğan, "Şimdi (Cumhuriyet gazetesi) genel yayın yönetmeni nerede? Beş küsur yıla mahkum olan bu adam şu anda Almanya'da. Onunla beraber ajanlık yapan CHP'nin milletvekili cezaevine girdi, bir müddet yattı, şimdi nerede? CHP'de ve parlamentoda. Kim siyasi ayak? Hali hazırda CHP Meclis Meclis Başkanvekili olan dönemin CHP Grup Başkanvekili FETÖ'cüler gibi bizi, Lahey Adalet Divanında yargılanmayı gerektirecek savaş suçu işlemekle itham ediyordu. FETÖ'nün siyasi ayağı tarifine en çok, bu örgütün üyelerinin gözaltına alınmasını 'cadı avı' olarak niteleyen CHP yönetimi yakışıyor." şeklinde konuşmuştu

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH