



AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesbaı twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızdan "sözde Cumhurbaşkanı" diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur" ifadelerini kullandı.



Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;



Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır.

Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 10, 2021

Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi "Yassıada zihniyeti"nin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir.