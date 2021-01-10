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    • 10.01.2021 18:23
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    İletişim Başkanı 'dan 'na sert tepki: Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden özür dilemeli

    'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "sözde Cumhurbaşkanı" sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren İletişim Başkanı , "Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir." dedi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızdan “sözde Cumhurbaşkanı” diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

    Altun'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerine sert tepki gösterdi.



    "ACZİYETİN GÖSTERGESİ"
    Altun, Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

    İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;



    AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesbaı twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızdan "sözde Cumhurbaşkanı" diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur" ifadelerini kullandı.

    Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır.



    YASSIADA ZİHNİYETİNİN GÖSTERGESİ
    Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi "Yassıada zihniyeti"nin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir.



    DEMOKRASİ DÜŞMANI
    Sayın Cumhurbaşkanımız meşru ve demokratik seçimlerle seçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni en yüksek düzeyde temsil eden meşru Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızdan "sözde Cumhurbaşkanı" diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur.

    "EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"
    Kılıçdaroğlu'nun seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile 12 Eylül darbe rejimini mukayese etmesi ise milletimizle, demokrasiyle ve hukukla kavga etmektir. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile kavga etmektedir.

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