Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerine sert tepki gösterdi.
"ACZİYETİN GÖSTERGESİ"
Altun, Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir" ifadelerini kullandı.
İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir.Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır.Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 10, 2021
AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesbaı twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızdan "sözde Cumhurbaşkanı" diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur" ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 10, 2021
Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır.
YASSIADA ZİHNİYETİNİN GÖSTERGESİ
Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi "Yassıada zihniyeti"nin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir.
DEMOKRASİ DÜŞMANI
Sayın Cumhurbaşkanımız meşru ve demokratik seçimlerle seçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni en yüksek düzeyde temsil eden meşru Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızdan "sözde Cumhurbaşkanı" diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur.
"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"
Kılıçdaroğlu'nun seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile 12 Eylül darbe rejimini mukayese etmesi ise milletimizle, demokrasiyle ve hukukla kavga etmektir. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile kavga etmektedir.