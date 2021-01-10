



"KILIÇDAROĞLU ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDADIR"

Fakat bir gün, iki gün geçti aradan ana muhalefet partisi bugün Türkiye Cumhuriyeti seçmenine, milli iradeye büyük bir hakaret içeren bir ifade kullandı. 'Sözde Cumhurbaşkanı' yani; medyanın çok büyük bir kesimi taraflı olmazsa bu sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın özür dilemesi gerekirdi. Bu baskıyı aslında medyanın ortaya koyması gerekiyordu. Fakat böyle küçük bir kesim bu skandal ifadeyi bile eleştirince karşı taraftan herhangi bir yansımasını alamıyorsunuz. Niye? Çünkü medyanın büyük bir kesimi bunu normal karşılıyor. Siyasi bir polemik gibi lanse ediyor. Eğer bahsettiğimiz demokratik değenlere sahip bir siyasal sisteme inanıyorsak bu sözü eden ana muhalefet başkanı dahi olsa çıkıp kamuoyu önünde özür dilemek zorundadır.