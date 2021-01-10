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    • 10.01.2021 23:02
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    Valiliği açıkladı! 'ta patlayıcı yüklü motosiklet imha edildi: 1 PKK / YPG'li yakalandı

    'nin kuzeyinde ile terörden arındırılan 'ta, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü motosiklet kontrollü olarak imha edildi, terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu 1 şüpheli yakalandı.

    AA
    Cerablus'ta patlayıcı yüklü motosiklet imha edildi

    Valiliğinden yapılan açıklamada, 'nin kuzeyinde yer alan 'a Gaziantep Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verildiği anımsatıldı.

    Açıklamada, şunlara yer verildi:

    "10 Ocak 2021 günü saat 15.10 sıralarında Cerablus/ mücavirinde yapılan yol kontrolünde EYP yüklü motosiklet ile PKK/PYD/ YPG mensubu bir şahıs yakalanmış, can ve mal kaybı olmayacak şekilde bahse konu EYP yüklü motosiklet olay yerinde imha edilmiştir. "


    TAHKİKAT BAŞLATILDI
    Açıklamada, ayrıca yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak, olaya ilişkin tahkikatın başlatıldığı aktarıldı.

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