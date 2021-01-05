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    • 05.01.2021 10:27
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    'nin bot hesaplarla Boğaziçi provokasyonu! 'da , FETÖ, , CHP ve işbirliği ile kopya tweetler ifşa oldu

    Başkan Erdoğan'ın Prof. Dr. u'yu 'ne rektör olarak atamasının ardından , HPD ve FETÖ asılsız iddialarla üniversiteleri provoke etme peşine düştü. CHP İstanbul İl Başkanı cıoğlu ve beraberindeki ekip öğrencileri meydana çağırdı, polise saldırıldı, sözde marşı seslendirildi. Sahada tancıoğlu'nun örgütlediği provokatörlerin yanında sosyal medya trolleri de boş durmadı. CHP'li 'nun paylaşımları sonrası harekete geçen trolleri hep bir ağızdan kopya paylaşımlarla gençleri örgütlemeye çalıştı. Kopya paylaşımlar adeta bir ajans gibi çalışan DHKPC, FETÖ, PKK, CHP ve güdümlü troll ordusunu ifşa etti.

    takvim.com.tr
    Boğaziçi'nde gençleri kim örgütlüyor?


    CHP'de bir taraftan peş peşe darbe söylemleri kullanıma sokulurken bir taraftan da Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan protestolar üzerinden gençler sokaklara dökülmek isteniyor.

    Başkan Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı eylem yapan öğrencileri CHP'nin provoke ettiği ve örgütlediği ortaya çıktı.

    KAFTANCIOĞLU'NDAN "ÖRGÜTLÜ DAYANIŞMA" ÇIKIŞI
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemlerin düzenlendiği alana giderek "örgütlü dayanışma" vurgusu yaptı.

    Canan Kaftancıoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce.. Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için.." ifadelerini kullandı.



    WHATSAPP ÜZERİNDEN KURULAN GURUPLARDA ÖRGÜTLENİYORLAR!
    Gizli yazışmalarda öğrencilere sokakları savaş alanına çevirirken almaları gereken önlemler konusunda uyarılarda bulunulduğu dikkat çekti.

    SOKAKTA KAFTANCIOĞLU SOSYAL MEDYADA İMAMOĞLU
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gençleri sokaklarda örgütlerken, polise karşı kışkırtırken ve DHKP-C militanlarını arkasına alıp provokasyon yaparken sosyal medyada da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımları üzerinden bir kampanya başlatıldı.



    PEŞ PEŞE ORGANİZE KOPYA TWETTLER
    Gençleri sosyal medyada örgütlemek ve provoke etmek isteyen CHP'nin noktası virgülüne kadar kopya cümlelerle birbiri ardına farklı hesaplardan paylaşımlar yaptığı görüldü.

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