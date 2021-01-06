



Bir grup terörist, eylemi trolledi ve polise saldırdı. Bunun üzerine polis araç giriş kapısını kelepçeledi ve saldırgan provokatörlere gaz kullandı. Ben polisimizin ne kadar alttan aldığını açıkça hissettim. Polisin kötü niyeti olsa basın açıklamasının başında müdahale ederlerdi. Halk TV, KRT ve Tele 1 hemen canlı yayına geçti. Canan Kaftancıoğlu da eylemde yer aldı. Basın açıklaması kısmında daha çok başka üniversite öğrencileri konuştu.





KATİLLERE KARŞI POLİSİMİN YANINDAYIM

Bir WhatsApp grubunda ODTÜ'lü birinin kendilerinin ODTÜ'de yaptığı gibi camları kırmak şeklinde bir önerisi oldu. Boğaziçili öğrenciler terörist değil. Kendini Boğaziçili göstermeye çalışan teröristler var. Biz Boğaziçililer olarak vatansever ve polis severiz. Teröristlere, ahlaksızlara ve katillerden taraf olanlara karşı tabii ki polisimin yanındayım.