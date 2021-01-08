Yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak? Online eğitim sona mı erecek? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi!

Yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak? Online eğitim sona mı erecek? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Ara tatilde olan milyonlarca öğrenci ikinci dönemin hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. MEB Bakanı Selçuk'tan açıklama geldi ve Yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı da belli olmuş oldu. Peki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüzyüze eğitim ile ilgili neler söyledi? İşte detaylar…
YÜZYÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
"Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" diyen Bakan Selçuk "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz" diye de ekledi. sözlerinden satırbaşları şöyle:
Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. Ama bu kararı elbette tek başımıza veremeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Bakanlar Kurulu'nda aldığımız karar gereği okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'e kadar ara vermiştik. Çalışma takviminde bir değişikliğe gittik. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.
KURSLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulandı.
ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı aktarıldı.
Yazıda, yüz yüze eğitime başlayacak özel öğretim kurumlarında eğitim dönemi sonunda sınav yapılacağı, sertifika veren kurslarda ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına dikkat edileceği kaydedildi.
Öte yandan, 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarından burs vermek isteyen kurumların, burs verilecek öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri mayıs sonuna kadar uzatıldı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI!
Selçuk: "Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. Ama bu kararı elbette tek başımıza veremeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Bakanlar Kurulu'nda aldığımız karar gereği okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'e kadar ara vermiştik. Çalışma takviminde bir değişikliğe gittik. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.
25 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresini ekledik. İkinci dönem 15 Şubat'ta başlayacak. 15 Şubat sonrasında, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu ile istişare halinde, güncel verilere dayalı olarak toplum sağlığı, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sağlığı için en doğru kararı uygulayacağız. Ailelerimizin ve öğretmenlerimizin yorgunluğunun, çocuklarımızın okul özleminin farkındayız."