Yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak? Online eğitim sona mı erecek? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi!

YÜZYÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" diyen Bakan Selçuk "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz" diye de ekledi. sözlerinden satırbaşları şöyle:

Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. Ama bu kararı elbette tek başımıza veremeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Bakanlar Kurulu'nda aldığımız karar gereği okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'e kadar ara vermiştik. Çalışma takviminde bir değişikliğe gittik. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.