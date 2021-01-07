ABD'de 3 ay kaldıklarını ve 2 hafta önce döndüklerini anlatan baba Erdoğan, "Rüzgar şu an 17 aylık. 14 aylık iken Rüzgar'a Zolgensma gen tedavisi yapıldı. Kiloya göre belirlenen doz, makine marifetiyle şırıngayla vücuda veriliyor ve bu işlemler deneyimli bir hemşire gözetiminde yapılıyor. İşlem yaklaşık 1 saat sürüyor ve sonrasında hastanede bile kalmanıza gerek olmuyor. 1 saatin sonunda milyon dolarlık tedavimiz bitti ve hastaneden ayrıldık. Hatta ben o 2.4 milyon dolarlık şırıngayı hatıra olsun diye aldım. Haftada bir kan tahlilleri yapılarak 3 ay gözlem altında tutuluyor" dedi.

'BİLİMSEL VERİ İSTEDİM, GÖZLEM YAPACAKSINIZ' DEDİLER

Gürkan Erdoğan, son dönemde etkinliği tartışılan gen tedavisi sonrası yurda dönüşünde şunları söyledi: SMA kötüye doğru giden bir hastalık, Spinraza sayesinde bu kötüye doğru gitme yavaşladı ve hatta geri kazanımlarımız da oldu. Rüzgar'ın bacak hareketleri geri geldi. Zolgensma'nın oğluma etkileri ile ilgili konuşmak için aslında şu an erken. Rabbime şükürler olsun ki Rüzgar, Zolgensma sonrası daha hareketli, oksijen değerleri daha yüksek ve desteksiz oturma sürelerinde gelişme var, sesi arttı ve ayrıca kas yoğunluğunda da artış mevcut. Böylesine pahalı bir tedaviden sonra ABD'deki firmanın verdiği yanıta çok şaşırdım. 'Gözlem yapacaksınız' yani yaşayıp göreceksiniz dediler. Gözlemden ziyade bilimsel veriler ile bilgi vermelerini isterdim.