Sultanbeyli'de bir kişi tartıştığı karısının ve oğlunun üzerine kapıyı kilitleyerek rehin aldı. Çiftin 16 yaşındaki oğlu bulduğu fırsattan istifade ederek dışarı kaçıp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis balkondan eve girdi. Ancak koca önce karısını bıçakladı sonra kendi bileklerini kesti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan koca hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 04.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak'ta bulunan üç katlı bir evin en üst katında meydana geldi. İddiaya Adnan ve Hatice Soysal çifti henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma bir anda büyüyünce Adnan Soysal karısı Hatice Soysal ve 16 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyerek tehdit etmeye başladı. Çiftin oğlu yaşanan arbedede fırsatını bularak dışarı kaçmayı başardı. Dışarı çıkan çocuk hemen polisi aradı.