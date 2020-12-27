Haftanın yalanlarını deşifre ediyoruz: Olay TV, Çıplak arama, ‘Sayıştay süt dağıtımını engelledi’…

CHP ve HDP'nin yalan rüzgarı bu hafta da hız kesmedi.
Gerek yandaşları medya aracılığıyla gerek CHP'li ve HDP'li isimlerin ortaya attığı yalan iddialarla algı oluşturmaya çalışırken her defasında rezil olan isimler, utanıp özür dilemek yerine yeni bir yalanla ortaya çıkıyor.
İŞTE BU HAFTANIN YALANLARI
Bu hafta CHP ve HDP yandaşları tarafından ortaya atılan yalanlarını deşifre ediyoruz…
OLAY TV YALANI
Olay TV'nin iktidar baskıyla kapattırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmazken, Cavit Çağlar HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine kanalın kapanmasını kendisinin istediğini açıkladı.
'İBB TOPLU ULAŞIMA ZAM YAPMAYACAK' YALANI
CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla pandemi süresi boyunca İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapılmayacağını iddia etti.
Murat Ongun'un iddiaları İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yalanlandı. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün yazısında Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapılması istendiği ortaya çıktı.
'ÇIPLAK ARAMA' YALANI
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "Uşakta gözaltına alınan kadınlara çıplak arama yapılıyor" iddiası yalan çıktı. Uşak Emniyet Müdürlüğü iddiayı görüntülerle yalanladı.
'SAYIŞTAY SÜT DAĞITIMINI ENGELLEDİ' YALANI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Sayıştay'ın süt dağıtımını engelledi' iddiası asılsız çıktı. Sayıştay yaptığı açıklamada, sütlerin ihalesiz olarak satın alınmasının mevzuata aykırı olduğunu belirtirken İBB Grup Başkanvekil Doğan Subaşı da Sayıştay'a hak verdi.