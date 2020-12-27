Haftanın yalanlarını deşifre ediyoruz: Olay TV, Çıplak arama, ‘Sayıştay süt dağıtımını engelledi’…

CHP ve HDP'nin yalan rüzgarı bu hafta da hız kesmedi.

Gerek yandaşları medya aracılığıyla gerek CHP'li ve HDP'li isimlerin ortaya attığı yalan iddialarla algı oluşturmaya çalışırken her defasında rezil olan isimler, utanıp özür dilemek yerine yeni bir yalanla ortaya çıkıyor.