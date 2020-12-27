



"Ben merkez sağda siyaset yapmış, bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine 'Yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım' dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğimi, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. Bu iş bana ders oldu."