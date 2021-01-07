Kafeler, kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar ne zaman açılacak? soruları hakkındaki araştırmalar vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle birlikte merak konusu oluyor. Bilindiği üzere alınan tedbirler kapsamında kafe, restoran, kahvehane ve lokantalar paket servis dışında kapalı. Vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle birlikte mekanların tekrar açılıp açılmayacağı gündemdeki yerini aldı. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün koronavirüste son durumu görüşmek için bir araya geldi. Gözler toplantı sonrasında yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte son dakika gelişmeleri ve merak edilenler takvim.com.tr'de...

KAFELER, KAHVEHANELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, kahvehaneler ve lokantaların ne zaman açılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacaktır.