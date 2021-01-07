Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın hemen ardından alınan yeni tedbirler duyurulmuştu. Bu tedbirlerle birlikte hafta içi saat 21.00 sonrası hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vaka sayılarının düşmeye başlamasıyla birlikte kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediyor. Peki, hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler ve merak edilenler takvim.com.tr'de...

HAFTA İÇİ, HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.