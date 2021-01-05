Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Ülkemizde devam eden aşı çalışmaları ile ilgili bir toplantı daha yaptık. Ülkemizin bilimsel ve teknik alt yapısı, Bilim İnsanlarımızın azim ve gayretinin bize en iyi aşıları kazandıracağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.



"Şu an 3 inaktif aşı adayımız, TİTCK'ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir."



"Dünyada bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız araştırma ürününü elde etme ve yakında insan deneyleri için izne müracaat etme aşamasına gelmiştir."



"Ülkemizin bilimsel kapasitesi tüm aşı türleri için araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütebilecek yetkinliktedir."



"Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır."



"Bir aşı adayımız Faz II safhasında, 6 aşı adayımız da Faz I çalışması aşamasına geldi. Tüm imkanlarımız bize en iyi aşıyı kazandırmak için seferber edilmiştir. Bilimden gelen güçle ve bilim insanlarımızın gayretiyle başaracağız"



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