SON 15 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

İstanbul'da kış döneminde günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor.

Öte yandan İstanbul'a su sağlayan kaynaklar olan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılında 477 milyon 745 bin metreküp su alındığı açıklandı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da büyük artış gösterdi.