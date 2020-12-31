İstanbul, sıcak ve kurak bir yıl geçirdi. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 23,78 seviyesine indi.
Uzmanlar, vatandaşları su tasarrufu yapılması konusunda uyarırken, yetkililerin ise su yönetim planlarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Bizler önümüzdeki günlerde bir kuraklık afeti ile karşı karşıya kalabiliriz. Bunu yaşamamak bizim elimizde" dedi.
'YALANCI BAHAR'
Bu yılın 1880 yılından bu yana en sıcak yıllar arasında yer aldığını belirten Toros, 2021'in daha sıcak ve kurak geçeceğini belirtti. Şunları söyledi: Bir küresel ısınma ile karşı karşıyayız, bunun yanı sıra iklimin kendi içerisinde salınımların da bir etkisi var.
Dolayısıyla ikisi üst üste geldiği için böyle sıcak dönemlerin yaşanmasını normal buluyorum. Bu sıcak günlerde bitkilerde ısınmayla beraber 'yalancı bahar' diye isimlendirdiğimiz baharın geldiğini zannetme ve çiçek açma durumu söz konusu oluyor.
2021 yılının ilk aylarının da mevsim normallerin üzerinde geçeceği şeklinde tahminler var. Yani, 2020 yılı rekor sıcaklığı yaşamıştı, önümüzdeki yıl da bu sıcaklık artışının devam edeceği şeklinde sinyaller alıyoruz.
17 DERECE ANORMAL
Toros: Aralık ayında ortalama sıcaklıklar 8-9 derecedir. Ama bugün termometreye baktığımızda 17 dereceyi gösteriyor. Dolayısıyla gerçekten normalin çok üzerinde bir havayla karşı karşıyayız.