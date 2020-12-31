'YALANCI BAHAR'



Bu yılın 1880 yılından bu yana en sıcak yıllar arasında yer aldığını belirten Toros, 2021'in daha sıcak ve kurak geçeceğini belirtti. Şunları söyledi: Bir küresel ısınma ile karşı karşıyayız, bunun yanı sıra iklimin kendi içerisinde salınımların da bir etkisi var.