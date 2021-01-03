İstanbul'un barajlarının genel doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine düşerken, Terkos gölünde ise 21.42'ye kadar geriledi. Gölün yaklaşık 100 metre çekilmesi ile tekneler karaya otururken, ortaya çıkan çöpler havadan görüntülendi.
Gölün içine atılan araba lastikleri, cam şişeler ve atıklar gün yüzüne çıktı. Kuraklığı anlatan en çarpıcı görüntüler ise betona bağlanan teknenin karaya oturması oldu.
3 DAKİKADA 19 BİN LİRASI GİTTİ
Telefon dolandırıcılarının hedefinde bu kez İstanbul'da yaşayan diş hekimi Zafer Gültekin (58) yer aldı. Dolandırıcılık şebekesi Gültekin'e ait sanal kartın bilgilerini ele geçirdi. Üç dakika içinde Gültekin'in hesabından 19 bin liralık iki cep telefonunu alan şüphelilerin gerçekleştirdikleri vurgunun yöntemi ise şaşırttı. Gönderdikleri SMS ile sahte banka sitesine yönlendiren şebeke üyeleri Gültekin'i bankadan arıyor gibi yaparak tüm bilgilerini de ele geçirdi. Üstelik bankayı da arayan şebeke Gültekin adına şifre bile aldılar.
SULTAN TORUNU DEĞİLİM
Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'in oğlu Cem Sultan'ın 5 asır sonra torununun olduğu iddia edilen Maltalı tarihçi George Said-Zammit, sultan torunu olmadığını söyledi. Malta'da yaşayan tarihçi olan George Said-Zammit, yıllardır Cem Sultan ile olan bağını araştırdı.
On yıllık araştırmasını tamamlayan George Said-Zammit, "İlk başta gercek sanıp aile ile de irtibata geçtim Sonuçta benim araştırmalarım bana Türkiye ve Osmanlı Hanedanıyla hiçbir bağlantım olmadığını gösterdi" dedi.
ANGELA MARKAL
FORBES dergisi, 2020'de dünyanın en güçlü 100 kadınını açıkladı. Listenin ilk sırasında 10 yıldır olduğu gibi Almanya Başbakanı Merkel yer aldı. 2. sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, 3. sırada ABD'de Başkan Yardımcısı seçilen Harris yer buldu. Güler Sabancı ise 76. oldu.
KÜÇÜK ANNE LEYLA
Şırnak Uludere'de Leyla Naifoğlu (28), 5 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu 2 bacağını dizden aşağıdan kaybetti. 23 yıl boyunca birçok zorluğa göğüs geren Naifoğlu, engelli haliyle liseyi bitirdi. 5 yıl önce annesini kanserden kaybeden Leyla, 2'si hasta 5 kardeşine engelli haliyle annelik yapıyor. 80 yaşındaki babası, eşini kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşayınca evin bütün yükü engelli Leyla Naifoğlu'na kaldı. Naifoğlu evi temizliyor, çamaşır yıkıyor, yemek yapıyor ve odun sobasını yakıyor.
RİRİ GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE DİKTİ
Rihanna, uzun süredir albüm yapmadı. Kendi markası Fenty Beauty'i dünyaya satmaya başladı. Kozmetik ürünlerini Türkiye'de de pazarlama kararı aldı.