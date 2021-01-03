İstanbul'un barajlarının genel doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine düşerken, Terkos gölünde ise 21.42'ye kadar geriledi. Gölün yaklaşık 100 metre çekilmesi ile tekneler karaya otururken, ortaya çıkan çöpler havadan görüntülendi.

Gölün içine atılan araba lastikleri, cam şişeler ve atıklar gün yüzüne çıktı. Kuraklığı anlatan en çarpıcı görüntüler ise betona bağlanan teknenin karaya oturması oldu.

3 DAKİKADA 19 BİN LİRASI GİTTİ



Telefon dolandırıcılarının hedefinde bu kez İstanbul'da yaşayan diş hekimi Zafer Gültekin (58) yer aldı. Dolandırıcılık şebekesi Gültekin'e ait sanal kartın bilgilerini ele geçirdi. Üç dakika içinde Gültekin'in hesabından 19 bin liralık iki cep telefonunu alan şüphelilerin gerçekleştirdikleri vurgunun yöntemi ise şaşırttı. Gönderdikleri SMS ile sahte banka sitesine yönlendiren şebeke üyeleri Gültekin'i bankadan arıyor gibi yaparak tüm bilgilerini de ele geçirdi. Üstelik bankayı da arayan şebeke Gültekin adına şifre bile aldılar.

SULTAN TORUNU DEĞİLİM



Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'in oğlu Cem Sultan'ın 5 asır sonra torununun olduğu iddia edilen Maltalı tarihçi George Said-Zammit, sultan torunu olmadığını söyledi. Malta'da yaşayan tarihçi olan George Said-Zammit, yıllardır Cem Sultan ile olan bağını araştırdı.

On yıllık araştırmasını tamamlayan George Said-Zammit, "İlk başta gercek sanıp aile ile de irtibata geçtim Sonuçta benim araştırmalarım bana Türkiye ve Osmanlı Hanedanıyla hiçbir bağlantım olmadığını gösterdi" dedi.