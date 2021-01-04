



Eyüp Duman ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Duman, gözaltına alınarak Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tuncay Avcı'nın cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.