Dünya salgınla boğuşurken şimdi de kuraklık tehdidi başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerini aştığı İstanbul'daki barajlarda su kalmadı! Doluluk oranı, kritik seviyeye ulaştı.





Mega kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, 19.91'e düşerken, Sazlıdere Barajı'nın son görüntüsü panik yarattı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, önümüzdeki hafta gelecek olan 2 yeni yağışlı hava dalgasına vurgu yaptı.





Kazandere Barajı



İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kırklareli'ndeki Kazandere ile Pabuçdere Barajları'nda su oranı da kritik seviyeye indi.







BURDUR GÖLÜ

Türkiye'nin en büyük 7. gölü olan Burdur da kuraklıktan nasibini aldı. Suyun çekilmesiyle bir zamanlar gölün seyredildiği iskele ortada kaldı...