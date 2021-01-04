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    Tehlike barajı aştı! ’de kuralık alarmı çalmaya başladı: 'da su oranı kritik seviyede

    ’de kuralık alarmı çalmaya başladı. ’daki barajlarda su oranı kritik seviyeye ulaştı! Mega kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, 19.91'e düşerken, 'nın son görüntüsü panik yarattı.

    Tehlike barajı aştı

    Dünya salgınla boğuşurken şimdi de kuraklık tehdidi başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerini aştığı 'daki barajlarda su kalmadı! Doluluk oranı, kritik seviyeye ulaştı.

    Mega kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, 19.91'e düşerken, 'nın son görüntüsü panik yarattı. (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. , önümüzdeki hafta gelecek olan 2 yeni yağışlı hava dalgasına vurgu yaptı.


    Kazandere Barajı

    İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 'ndeki ile 'nda su oranı da kritik seviyeye indi.



    BURDUR GÖLÜ
    'nin en büyük 7. gölü olan da kuraklıktan nasibini aldı. Suyun çekilmesiyle bir zamanlar gölün seyredildiği iskele ortada kaldı...

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    Haberler Yaşam Tehlike barajı aştı! Türkiye’de kuralık alarmı çalmaya başladı: İstanbul'da su oranı kritik seviyede