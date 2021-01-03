Muğla'da geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili davanın ilk duruşmasında katil zanlısı için akıl sağlığı testi raporu tanzim edilmesine karar verilmişti. Avcı'nın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan incelemesi tamamlandı.