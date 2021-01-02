Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Önemli mesajlar paylaştı: Tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 bu noktada bir düşüş yılı olacaktır, diye düşünüyoruz.
Hedefimiz Çin'den 50 milyon, bunun yanında Almanya'dan bir o kadar daha aşı gelme durumu söz konusu. Vatandaşlarımızın bir takvim çerçevesi içerisinde aşıya karşı olan tutarlılığı bu vaka sayılarını daha da düşürecek, vefat sayılarını da azaltacaktır.
Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi söz konusu. TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Buradan da olumlu gelişmeler var. Rusya ile yaptığımız bir çalışma var. Bütün bunların yanında ayrıca Türkiye'nin kendi bünyesinde yaptığı çalışmaları var.
CHP'li Süleyman Girgin, Pınar Gültekin'in ailesini aradı. "Davadan vazgeçin" baskısı yaptı. Başkan Erdoğan, "Sayın Kemal niçin bunu cevapsız bıraktı? Bunlarda taciz, tecavüz, hırsızlık var. En güzel dersi 2023'te sandıkta benim milletim verecektir diye inanıyorum" çıkışı yaptı.
DERSİ MİLLETİM VERECEK
Başörtüsünü hedef alan Fikri Sağlar hakkında) Bu ne yazık ki CHP'nin faşizan anlayışının geçmişte olduğu gibi bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor.