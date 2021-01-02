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    Başkan Erdoğan, cinayetiyle ilgili ise CHP’ye sert çıktı: bunu neden yanıtsız bıraktı?

    Başkan Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. ’nin ile ortak aşı üreteceğini açıkladı. cinayetiyle ilgili ise CHP’ye sert çıktı: bunu neden yanıtsız bıraktı?



    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk Cuma namazını 'nde kıldı. Namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Önemli mesajlar paylaştı: Tüm insanlık i acılarla dolu bir yıl oldu. Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah bu noktada bir düşüş yılı olacaktır, diye düşünüyoruz.



    Hedefimiz Çin'den 50 milyon, bunun yanında 'dan bir o kadar daha aşı gelme durumu söz konusu. Vatandaşlarımızın bir takvim çerçevesi içerisinde aşıya karşı olan tutarlılığı bu vaka sayılarını daha da düşürecek, vefat sayılarını da azaltacaktır.

    Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi söz konusu. TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Buradan da olumlu gelişmeler var. ile yaptığımız bir çalışma var. Bütün bunların yanında ayrıca 'nin kendi bünyesinde yaptığı çalışmaları var.



    CHP'li , 'in ailesini aradı. "Davadan vazgeçin" baskısı yaptı. Başkan Erdoğan, " niçin bunu cevapsız bıraktı? Bunlarda taciz, tecavüz, hırsızlık var. En güzel dersi 2023'te sandıkta benim milletim verecektir diye inanıyorum" çıkışı yaptı.

    DERSİ MİLLETİM VERECEK
    Başörtüsünü hedef alan hakkında) Bu ne yazık ki CHP'nin faşizan anlayışının geçmişte olduğu gibi bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili ise CHP’ye sert çıktı: Bay Kemal bunu neden yanıtsız bıraktı?