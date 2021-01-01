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    ’in babası tekin telefon açan CHP’li vekili açıkladı! "Bana vazgeç diyen ’dir"

    Kızı 'in katledilmesinin ardından CHP'li bir milletvekilinin davadan vazgeçmesini söylediğini iddia eden tekin, 4 Ocak'ta duruşma sonrasında açıklama yapacağını yanlış haberler çıkması üzerine açıklama yapmaya mecbur kaldığını belirtti. Gültekin, "Ayın 23'ünde telefonum çaldı. Milletvekili olduğunu söyledi.

    O CHP’li Vekil Girgin’dir

    Kızı Pınar Gültekin'in katledilmesinin ardından CHP'li bir milletvekilinin davadan vazgeçmesini söylediğini iddia eden Sıddık Gültekin, 4 Ocak'ta duruşma sonrasında açıklama yapacağını yanlış haberler çıkması üzerine açıklama yapmaya mecbur kaldığını belirtti.

    Gültekin, "Ayın 23'ünde telefonum çaldı. Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi.

    Taziye dileklerinde bulundu, taziye kelimesinden sonra 'Davadan vazgeç' dedi bana" dedi. Hizan CHP İlçe Başkanı Aydın Sadak'ın akraba ve arkadaşlarını devreye sokarak kendisiyle görüştüğünü söyleyen Gültekin "'Ne kadar para istersen veririz, yeter ki davadan vazgeç, zaten kamu davası sürüyor' dediler" diye konuştu.
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    Haberler Güncel Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin telefon açan CHP’li vekili açıkladı! "Bana vazgeç diyen Süleyman Girgin’dir"