Gültekin, "Ayın 23'ünde telefonum çaldı. Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi.

Taziye dileklerinde bulundu, taziye kelimesinden sonra 'Davadan vazgeç' dedi bana" dedi. Hizan CHP İlçe Başkanı Aydın Sadak'ın akraba ve arkadaşlarını devreye sokarak kendisiyle görüştüğünü söyleyen Gültekin "'Ne kadar para istersen veririz, yeter ki davadan vazgeç, zaten kamu davası sürüyor' dediler" diye konuştu.