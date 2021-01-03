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    açıkladı! 'nda etkisiz hale getirilen teröristler gri listede aranıyormuş!

    Son dakika haberleri... 'ın bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı belirlendi.

    Gabar Dağı'nda öldürülen teröristler gri listede!

    Son dakika haberleri... 'ın bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı belirlendi.
    'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde takım sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle "GRİ" kategoride yer alan Evrim Cembeli kod adlı Menice Özkan olduğu belirlenmiştir.

    Teröristin 06.05.2018 tarihinde Şırnak-Güçlükonak-Yağızoymak bölgesinde zırhlı aracın geçişi esnasında EYP ile saldırı eylemine katıldığı tespit edildi.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gabar Dağı'nda etkisiz hale getirilen teröristler gri listede aranıyormuş!