KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'e: Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşma

Tatar, "Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un 'Anastasiadis iki devletli çözüm istedi' açıklamasından sonra Rum kesiminde konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, Anastasiadis 2021'de yaptığı ilk açıklamada 'Federasyondan başka bir çözüm şeklini görüşmem, Crans Montana'da savunduklarıma bağlıyım' derken iki devletli çözüm şeklini BM Genel Sekreteri'nin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin kurguladığını ileri sürerek, sorumluluğu ona yüklemeye çalışmıştır." ifadesini kullandı.

Anastasiadis'in iki devletli çözümün gerçekçi bir çözüm olduğuna inandığının bilindiğini belirten Tatar, Rum liderin Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde de bunu dile getirdiğinin bizzat Çavuşoğlu tarafından da açıklandığını hatırlattı.