MHP kaynaklarından alınan bilgiye göre Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanım" sözleriyle hitap ettiği İlham Aliyev'e mesajında "Türkiye-Azerbaycan iki devlet tek millet kabul ve kavrayışının tarihe mal olmuş iki güzide ve güçlü ülkesidir. Biz dosttan öte ve önce kardeşlik bağlarıyla bağlanmış, coğrafyaları ayrı olsa bile hayalleri ve hedefleri bir olan Türk milletinin evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.

"MUAZZAM BİR ZAFER"

Mesajında, "2020 yılı sorunların karmaşasında geçmiş olsa da, zat-ı devletlerinin liderliğinde, kahraman neferlerinizin bizzat müdahale ve mücadelesiyle Karabağ'da muazzam bir zafer kazanılmıştır." ifadelerine yer veren Bahçeli, şunları kaydetti:

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"Bu zafer haklı bir davanın, Hakk'a riayet eden bir inanmışlığın mükafatıdır. Hiç kuşkusuz Ankara ile Bakü'nün kalbi bir atmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde, hak ettiği seviyelere yükselmesinde tarih ve millet huzurunda iftiharla söylemek isterim ki sizin de büyük bir payınız bulunmaktadır. Zatıalinizin ve şahsınızda tüm Azerbaycanlı soydaşlarımın yeni yılını muhabbetle tebrik ediyor, saygı ve selamlarımı gönülden paylaşıyorum."

KKTC CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANI'NA MESAJ

Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yolladığı mesajda, "İlk turu 11 Ekim 2020, ikinci turu 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde müstesna bir çoğunlukla KKTC Cumhurbaşkanı seçilmeniz milli davamız Kıbrıs'ta büyük bir heyecan dalgasına yol açmıştır." değerlendirmesini yaptı.

KIBRIS'TAKİ HAKLARINI KORUYAN TÜRKLERİN MÜCADELESİ

Mesajında "Ada'daki Türk varlığının haklı mücadelesini Türkiye ile dayanışma ve eş güdüm halinde sürdürme çabanız her türlü takdirin üstündedir." görüşüne yer veren Bahçeli'nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Kıbrıs Türklüğü geleceğe ümitle bakarken, acziyet ve teslimiyeti yeni yönetim vasıtasıyla güçlü bir şekilde kenara itmiştir. Desteğimiz, duamız, mücadelemiz KKTC'nin meşru, hukuki, adil, hakkaniyetli ve eşit haklara sahip bir devlet yapısı altında uluslararası sistemde tanınması, haklarının teslimi yönündedir. Bu duygu ve düşünceler zatıalinizin ve şahsınızda Kıbrıs'ta hayat ve varlık mücadelesi veren bütün kardeşlerimin yeni yılını tebrik ediyor, en halisane selam ve hürmetlerimi paylaşıyorum."

"TARİHİ SORUMLULUK VESİLESİYLE..."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, KKTC Başbakanı Ersan Saner'e yolladığı mesajda ise şunları kaydetti: