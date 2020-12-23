



Saner, KKTC'de eğitim, turizm ve inşaat sektörünün dışında "Bilişim Adası Kıbrıs: Bilişim Dönüşüm Dijital" başlığıyla yeni bir vizyon olarak atılacak adımların, vatandaşların bulundukları yerden devlete ait bütün işlemleri yapmasına imkan sunacağını ve bürokrasiyi azaltacağını söyledi.

KKTC Başbakanı Saner şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren de maaşlar başta olmak üzere 800 milyon liralık bir kaynağın ülkemize aktarılacak olması ve Kovid-19 gibi bir mücadeleden geçerken tüm dünyanın ekonomisi daralırken tüm dünyada ölüm oranları ciddi şekilde artarken KKTC olarak bunu gururla söylemek istiyorum. Sizlerin de katkılarıyla gerek ekonomik performansımızı sağlamak adına gerekse alınan tedbirlerle can kayıplarının minimum olup insanlarımızın sağlıklı olarak ülkede bulunabilmesini sağladığımızdan dolayı da bize yapmış olduğunuz desteklerin bugün de devam edecek olmasını görmek ve 2021 yılının ekonomik olarak da bu bağlamda, gerek iş ve çalışma yaşamında gerekse iş hayatında destekleneceğinin ifade edilmesi ve destekleneceğinin buradan bir söz olarak verilmesi, bizim 2021 yılını daha protokolü imzalamadan ülkemizde rahat atlatabileceğimizin en önemli sinyalidir diye düşünüyorum."