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    • 02.01.2021 20:55
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    'den 'a gönderme: "2020’nin kudretli gücü tartışmasız bir şekilde 'ın Türkiye'si"

    Türkiye, yaptığı stratejik hamleler ve attığı güçlü adımlarla 2020 yılına damgasını vurdu. 'dan 'e bölgede oynanan kirli oyunlar, atılan askeri ve stratejik adımlarla boşa çıkarıldı. 'da yayın yapan kamu radyosu 'de Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Uluslararası Başkanı 'nin imzasıyla yer alan bir haberde "2020’nin kudretli gücünü seçmek gerekseydi, tartışmasız bir şekilde 'ın Türkiye'si olurdu" ifadeleri kullanıldı. Haber, 'a gönderme olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr

    Türkiye, yaptığı stratejik hamleler ve attığı güçlü adımlarla tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız 2020 yılında Başkan Erdoğan liderliğinde önemli işlere imza atan Türkiye Cumhuriyeti, gerek askeri gücü gerekse bölgedeki otoriter tutumuyla 'müttefik' ve rakiplerine ciddi mesajlar verdi.

    KAFKASYA'DA TÜM DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ
    Dağlık Karabağ'da 30 yıldır süre gelen Ermeni işgali Azerbaycan ve Türkiye'nin kararlı tutumuyla son buldu. Türkiye gerek askeri gerekse diplomatik desteğiyle Azerbaycan'ın yanında durarak Kafkasya'da tüm dengeyi değiştirdi.

    GÖNÜL COĞRAFYASINDA KİRLİ PLAN KURAN EMPERYAL GÜÇLERE TOKAT
    Öte yandan Gönül Coğrafyası olarak nitelendirilen toprakları istikrarsızlaştırmak isteyen emperyal güçlere karşı Libya'da atılan adımlar başta Fransa olmak üzere birçok ülkenin kurduğu kirli planı boşa çıkardı. Türkiye, Libya'daki istikrarı sağlamak için kritik hamlelere imza attı

    2020 yılında Akdeniz'de baskınlığını hissettiren Türkiye, Yunanistan, Fransa, Mısır, ABD ve Rusya'ya bölgede Türkiye'siz bir karar alamayacaklarını net bir şekilde gösterdi.

    TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN VURGUSU
    Tüm bu gelişmelerle 2020 yılı geride kalırken Fransa'da yayın yapan kamu radyosu France Inter, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin 2020 yılının kudretli gücü olduğu vurgulayan bir haber yayınladı.

    2020'NİN KUDRETLİ GÜCÜ ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'Sİ
    Haberde, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Uluslararası Başkanı Pierre Haski'nin "2020'nin kudretli gücünü seçmek gerekseydi, tartışmasız bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si olurdu" ifadeleri dikkat çekti.



    MACRON'A GÖNDERME
    France Inter'de yayınlanan bu haber, attığı her adımı boşa çıkan ve izlediği siyasetle büyük tepkilere yol açan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderme olarak yorumlandı.
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